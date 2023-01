Raramente la distanza tra l’informazione ufficiale e la realtà è stata così grande. Il notiziario serale cinese comincia ogni sera con una lunga sequenza dedicata alle attività dei dirigenti, in ordine gerarchico: il numero uno Xi Jinping partecipa a una riunione economica, Xi pubblica un nuovo libro, e via dicendo. Poi, dopo circa 20 minuti, arriva qualche immagine relativa al covid-19, di sfuggita, per sottolineare che la linea del partito è quella corretta.

Ma nelle conversazioni tra la popolazione le cose vanno in modo molto diverso. Si parla solo del virus, della corsa ai medicinali, degli ospedali affollati con letti piazzati anche all’esterno, delle attese interminabili nei crematori che funzionano a ciclo continuo. E dei morti, il cui numero è sconosciuto perché il governo ha cambiato la definizione delle vittime del covid-19.

Sui social network circola la notizia del decesso di un cantante d’opera, di un professore universitario in pensione o di un anziano artista, ma senza che il virus sia indicato come causa della morte, perché altrimenti ogni comunicazione sarebbe censurata. In ogni caso nessuno ha dubbi.

Un’altra priorità

L’ondata della pandemia si sta abbattendo sulle grandi metropoli cinesi sulla scia dell’improvviso cambiamento di approccio del mese scorso, arrivato dopo tre anni di strategia zero covid. La priorità non è più il virus, ma il rilancio dell’economia in panne.

La diffusione del contagio è impossibile da quantificare, innanzitutto perché in Cina quasi non si effettuano più test. Le strutture per la somministrazione sono state smantellate perché la nuova strategia permissiva le rende inutili, mentre le autorità hanno semplicemente annunciato che a Pechino il picco di contagi è stato superato.