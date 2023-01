Cina e India hanno almeno un punto in comune: i due giganti dell’Asia sono gli unici due paesi al mondo ad avere una popolazione che supera il miliardo di abitanti. Ma c’è una differenza: Pechino ha appena annunciato il primo calo demografico dopo sessant’anni di crescita continua, mentre l’India continua a registrare un aumento della popolazione e si prepara a diventare il paese più popoloso al mondo.

Un altro confronto possibile riguarda la crescita economica. Per due decenni la Cina ha trainato la crescita mondiale con numeri impressionanti, ma oggi non è più così. Nel 2022 la crescita cinese è stata di poco superiore al 3 per cento, la metà rispetto all’anno precedente e la metà dell’obiettivo annunciato all’inizio dell’anno.

Di contro l’India presenta dati di crescita molto forti: 8,7 per cento nel 2021, circa il 7 per cento l’anno scorso e un obiettivo superiore al 6 per cento quest’anno.

Redistribuzione mondiale

Davvero l’India ha trovato la formula magica dello sviluppo, mentre la Cina ha perso la sua? La risposta a questa domanda non è solo economica, ma anche geopolitica e legata alla ridistribuzione delle carte su scala mondiale.

Mentre la Cina decollava, negli anni novanta e duemila, l’India era in difficoltà. Oggi l’India si è trasformata al punto tale da attirare investimenti nella tecnologia, nelle energie verdi e anche nelle infrastrutture, in passato punto debole del paese soprattutto se confrontate con l’efficacia cinese.