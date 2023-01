Se i simboli fossero sufficienti per regolare i rapporti internazionali, oggi Francia e Germania sarebbero in totale accordo. Il 22 gennaio l’anniversario del Trattato dell’Eliseo, che sessant’anni fa segnò la riconciliazione franco-tedesca, è stato caratterizzato da grandi manifestazioni di amicizia tra i due paesi storicamente rivali.

Le esitazioni del cancelliere tedesco davanti alla possibilità di consegnare carri armati Leopard all’Ucraina alimenta da giorni critiche severe. Il 22 gennaio è arrivato un duro attacco dalla Polonia. Alla Sorbona Scholz ha promesso che la Germania invierà all’Ucraina “tutti gli aiuti di cui avrà bisogno”, una frase che lascia prevedere lo sblocco dell’impasse attuale, senza dubbio con l’invio di carri di fabbricazione tedesca da parte della Polonia. Dal canto suo, Macron non ha “escluso” di inviare i carri Leclerc.

La guerra in Ucraina è un test difficile per i leader politici occidentali e per il peso specifico che i rispettivi paesi avranno nel dopoguerra. È una partita che in questo momento si gioca sia in Francia che in Germania.

La prima verifica arriverà certamente con la risposta europea al piano di sovvenzioni messo a punto dall’amministrazione Biden negli Stati Uniti, percepito in Europa come una minaccia per le industrie del continente. Parigi e Berlino non concordano sulle modalità della risposta europea. All’inizio di febbraio i 27 si ritroveranno per prendere una decisione.