Ma questo non cancella un fatto tutt’altro che banale: tre droni armati sono riusciti a colpire una fabbrica di armamenti nel centro dell’Iran, un paese che oggi è coinvolto in diverse crisi: la guerra in Ucraina con la fornitura di droni alla Russia, la proliferazione nucleare vicina al momento della verità, le guerre d’influenza regionali e la rivolta dei giovani. Dunque c’è l’imbarazzo della scelta per interpretare questo atto di guerra contro Teheran, a cui inevitabilmente ne seguiranno altri.

Non sappiamo molto altro. Le autorità, come prevedibile, minimizzano i danni e affermano di aver abbattuto i droni.

È il genere di incidente che svela le guerre nascoste in corso in Medio Oriente. Nessuno ha rivendicato l’attacco portato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio da tre droni armati contro un complesso di fabbriche di armamenti a nord di Isfahan, nell’Iran centrale. L’esplosione è stata talmente potente da provocare una piccola scossa tellurica.

Gli occidentali hanno condannato la fornitura di droni iraniani alla Russia, utilizzati per attaccare le infrastrutture ucraine. Alla fine di dicembre il New York Times aveva rivelato che l’amministrazione Biden stava valutando la possibilità di limitare gli aiuti dell’Iran allo sforzo bellico russo. Ma Israele, impegnato a gestire i suoi rapporti con la Russia, non avrebbe motivo di correre simili rischi per un conflitto nel quale lo stato ebraico ha rifiutato di intromettersi.

Il programma nucleare è l’altro tema esplosivo. I tentativi europei e statunitensi di resuscitare l’accordo del 2015, da cui Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti, sono falliti. Da mesi non esiste più un reale negoziato, e le centrifughe iraniane operano a pieno regime avvicinando ogni giorno che passa l’Iran alla produzione di una carica nucleare. Israele è decisamente contrario a questo come ad altri programmi di armamento iraniani, per esempio la fabbricazione di missili, che secondo Tel Aviv minaccia la sua sicurezza.