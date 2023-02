A volte il presidente francese Emmanuel Macron si descrive come “padrone del calendario”. Ma di sicuro non lo è nel contesto della guerra in Ucraina, dove la tempistica dei combattimenti obbedisce ad altri “padroni”.

La gestione del tempo è comunque un tema importante in un conflitto. Macron ne ha parlato nel suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza e in un’intervista che ha concesso successivamente a France Inter. L’argomento ha un impatto consistente sullo svolgimento della guerra, sui contorni di una pace possibile e sul resto del mondo, costretto a subire le conseguenze del conflitto.

Nel suo discorso, pronunciato a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa, Macron si è detto pronto all’eventualità di un conflitto prolungato in Ucraina. Ma ha anche aggiunto: “Dicendo questo, naturalmente non spero che vada così. Tuttavia, soprattutto se non speriamo che vada cosi, dobbiamo essere collettivamente credibili nel nostro impegno a mantenere lo sforzo attuale”.

Fronte stabilizzato

Questo equilibrio tra durata e sforzo è al centro della sfida del momento e degli scenari possibili in un (relativamente) breve termine.

Tutti i protagonisti sanno che oggi non è possibile alcun negoziato, perché i due schieramenti si preparano a offensive e controffensive già annunciate. Nelle prossime settimane assisteremo probabilmente ad alcuni degli scontri più duri di questa guerra.