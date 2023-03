C’è l’accordo, e poi ci sono le circostanze dell’accordo. L’Arabia Saudita e l’Iran avevano rotto i rapporti diplomatici nel 2016, dopo l’esecuzione a Riyadh di un imam sciita, leader dell’opposizione saudita. Dunque il ripristino delle relazioni tra le due potenze rivali del golfo non è una notizia da poco.

Ma c’è un aspetto più intrigante, spettacolare e inatteso: il ruolo della Cina. È a Pechino, infatti, che il 10 marzo è stato firmato l’accordo. La fotografia del capo della diplomazia cinese, il consigliere di stato Wang Yi, insieme ai due ministri di Arabia Saudita e Iran davanti a un grande quadro cinese, è il simbolo di un mondo che è cambiato.

È la prima volta che la Cina ricopre il ruolo di mediatore in Medio Oriente, un comportamento che fa scalpore nella regione (e non solo). Tra i più sorpresi ci sono sicuramente gli Stati Uniti, che in passato ricoprivano in esclusiva il ruolo di protettore di Riyadh, e Israele, che passo dopo passo stava costruendo un rapporto con l’Arabia Saudita in ottica antiraniana per contrastare l’ambizione nucleare di Teheran.

Immagine migliorata

Per Pechino, in piena guerra fredda con Washington, si tratta di un grande successo diplomatico: la Cina afferma il proprio status di superpotenza in un’area in cui non era previsto, presentandosi come paese responsabile e pacifico. Questa mossa, evidentemente, migliora l’immagine di Pechino nel mondo non occidentale.

Al momento ignoriamo quale sia stato concretamente il contributo della Cina al negoziato oltre ad aver offerto la struttura dell’ultima tappa, quella della firma. In ogni caso è interessante riflettere sul perché sia l’Iran sia l’Arabia Saudita abbiano accettato questa “sponsorizzazione” cinese. Ognuno dei due paesi ha le sue regioni.