Ricatto nucleare, episodio numero 372… Vladimir Putin ha nuovamente sventolato la minaccia dell’arma atomica, stavolta annunciando l’invio di dispositivi nucleari tattici, ovvero “piccole” bombe utilizzabili sul campo di battaglia. La manovra non avrà effetto immediato, perché i silos appositi saranno completati solo il prossimo luglio, come ha precisato il presidente russo.

Eppure l’annuncio provoca un certo turbamento, come accade regolarmente da un anno a questa parte ogni volta che Mosca paventa l’apocalisse atomica. La preoccupazione serpeggia soprattutto in Polonia, paese vicino della Bielorussia.

Perché Putin si comporta così? Prima di tutto dobbiamo sottolineare che il capo del Cremlino non teme la contraddizione. Alla vigilia dell’annuncio, infatti, Putin aveva firmato con il numero uno cinese Xi Jinping una dichiarazione in cui affermava che “le potenze nucleari non devono mantenere armi atomiche fuori dal loro territorio”. Il presidente russo ha ricordato che gli statunitensi dispongono di un arsenale nucleare all’estero, per esempio in alcuni paesi della Nato, ma la sua scelta successiva evidenzia tutti i limiti dell’impegno russo.

Due insegnamenti

Cosa vuole ottenere Putin con il suo annuncio? L’obiettivo in realtà è sempre lo stesso, fin dall’inizio dell’invasione: fare paura agli europei che preferirebbero non “morire per l’Ucraina”. Questo calcolo trova appigli nei paesi occidentali per diffondere l’idea che Putin fa sul serio e non bisogna sottovalutare il rischio di una guerra atomica.

Ma la realtà è che dall’inizio dell’invasione, ormai tredici mesi fa, la postura nucleare della Russia non è mai cambiata, come hanno confermato anche gli Stati Uniti, particolarmente attenti all’argomento. Fino a ieri il Pentagono sottolineava di non aver notato alcuna alterazione nel comportamento di Mosca rispetto alle armi atomiche, aggiungendo che lo stesso si può dire della Nato.