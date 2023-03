Sono “piccoli” incidenti se paragonati ai disastri arrecati dai combattimenti a Bakhmut o dai missili che si abbattono sulle città ucraine. Eppure dicono molto su cosa succede nella società russa, dietro la facciata di relativa normalità mostrata da un anno.

Il 30 marzo è arrivata la notizia di due arresti: quello di un russo la cui storia è di una crudeltà aberrante e quello di un giornalista statunitense trasformato in ostaggio nello scontro indiretto tra Mosca e Washington.

Aleksej Moskalev è il padre single di una bambina di 13 anni, Masha, e già questa è un’anomalia nella società russa. Ma soprattutto Masha è stata strappata a suo padre e messa in un orfanotrofio per aver fatto un disegno contro la guerra a scuola. Ed è la sua insegnante ad averla denunciata alle autorità, provocando questa tragedia. Il padre è stato condannato a due anni di carcere per aver “screditato” l’esercito russo. L’uomo è scappato, ma è stato arrestato il 30 marzo a Minsk, capitale bielorussa, sicuramente perché aveva riacceso il telefono e sono riusciti a tracciarlo. Ora rischia una condanna aggravata e sicuramente non rivedrà la figlia per anni. Scene di vita quotidiana in un paese totalitario.

Una manovra di pressione

Nella stessa giornata è stato arrestato anche il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, a Ekaterinburg, grande città industriale della Russia. Professionista apprezzato e presente in Russia da una decina d’anni, Gershkovich è accusato di spionaggio dalle autorità, che sostengono di averlo “colto sul fatto”.

Washington ha immediatamente condannato l’arresto, che il segretario di stato Antony Blinken ha paragonato a una “presa in ostaggio”. Gli Stati Uniti hanno invitato gli statunitensi che si trovano in Russia a lasciare immediatamente il paese.

Che le spie esistano e a volte si spaccino per giornalisti è risaputo, e i russi ne sanno qualcosa. Ma ora Mosca deve presentare subito prove concrete e credibili, altrimenti dovremo considerare l’arresto di Gershkovich come un tentativo di intimidazione nei confronti di tutti i giornalisti ancora presenti in Russia, che in qualsiasi momento potrebbero subire la stessa sorte del collega.