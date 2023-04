La guerra può assumere forme molto diverse, e la fuga di documenti del Pentagono ne è sicuramente una delle sfumature.

L’imbarazzo statunitense è totale. Prima di tutto per la fuga di notizie in sé, con una breccia nei sistemi di sicurezza inquietante per la prima potenza mondiale. A Washington è in corso un’indagine in proposito. I documenti, in parte caratterizzati dalla dicitura “Difesa segreta”, sono apparsi inizialmente su oscure piattaforme di giochi online.

In secondo luogo ci sono i problemi derivanti dal contenuto dei documenti e , circostanza aggravante, dalla possibilità che alcuni siano falsi, come per esempio quelli relativi al numero di caduti nella guerra in Ucraina. Come distinguere la verità dalla menzogna? In ogni caso il danno è stato fatto, e non è indifferente.

Credibilità a picco

I documenti del Pentagono riguardano temi molto vari: l’Ucraina, lo spionaggio in Corea del Sud, le proteste in Israele, la Turchia, il gruppo Wagner, la Francia… Le conseguenze sono disastrose, prima di tutto per la credibilità degli Stati Uniti.

Secondo la Cnn l’Ucraina sarebbe stata costretta a modificare i piani della sua controffensiva di primavera dopo la pubblicazione di alcune informazioni militari segrete. Se questo fosse vero, sarebbe sicuramente la conseguenza più importante della fuga di documenti, trattandosi di una guerra che al momento monopolizza l’attenzione.