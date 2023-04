Nel concetto molto di moda di “sud globale”, ovvero il mondo non occidentale che si contrappone all’occidente, il Brasile occupa un posto di prim’ordine. E il suo presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, tornato al potere a gennaio, non ha perso tempo per dimostrarlo.

Questa settimana Lula si trova in Cina, in un momento in cui sono ridefiniti i rapporti di forza del nuovo secolo. Il Brasile e la Cina sono entrambi componenti dei Brics, il club di paesi emergenti che comprende anche Sudafrica, India e Russia.

Con l’ascesa dei Brics, negli anni duemila, Lula aveva creduto alla nascita di un mondo alternativo in occasione del suo primo passaggio al potere. Ma il club non ha mantenuto le sue promesse, soprattuto in ragione del peso smisurato della Cina rispetto agli altri partner e alle sue ambizioni di superpotenza.

Ruolo centrale

Tornato al comando, Lula ha rapidamente preso la via di Pechino, non prima però di compiere un viaggio a Washington. Le sue dichiarazioni dimostrano che non ha abbandonato la visione di un mondo post occidentale in cui i Brics ricoprirebbero un ruolo centrale.

Le relazioni sino-brasiliane costituiscono da anni il legame commerciale più importante “tra sud e sud” del mondo, con 150 miliardi di dollari all’anno a beneficio del Brasile. Lula si è preoccupato subito di fortificare questa intesa dopo gli anni di Jair Bolsonaro, tutt’altro che fruttiferi. Con il cambio alla presidenza brasiliana è tornata la fiducia.