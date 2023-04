Hemetti è legato agli Emirati Arabi Uniti, a cui ha fornito effettivi in cambio di denaro per la guerra in Yemen, nonché alla compagnia militare privata russa Wagner, con cui intrattiene rapporti d’affari.

Nel corso dell’ultimo decennio le aspirazioni verso la libertà, nate nel 2011 in Tunisia, si sono infrante contro una serie di ostacoli. Dominio islamista, controrivoluzione conservatrice, guerre civili, disincanto della popolazione: le ragioni dell’insuccesso sono numerose.

In Tunisia come in Sudan, gli attori della società civile non hanno avuto né la forza né la coerenza per prevalere. I due paesi, dunque, entrano a far parte della lunga lista di fallimenti democratici. Almeno per ora.

(Traduzione di Andrea Sparacino)