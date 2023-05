La riflessione proposta il 15 maggio da Macron è significativa: “Non facciamo la guerra alla Russia”, ha dichiarato il presidente. “Aiutiamo l’Ucraina a resistere davanti all’aggressione russa, e questo vuol dire che non intendiamo consegnare armi che potrebbero colpire in territorio russo o attaccare la Russia”. Ma si tratta di un espediente politico. La realtà è un po’ diversa.

Un espediente politico La decisione sull’addestramento, presa in accordo con gli altri paesi della Nato, è stata al centro del viaggio che il presidente Volodymyr Zelenskyj ha compiuto negli ultimi giorni. Anche il Regno Unito formerà i piloti ucraini, in questo caso a usare gli F-16 di fabbricazione statunitense.

È infatti assodato che alcune delle armi già consegnate possano colpire in suolo russo. Per esempio i cannoni Caesar, che hanno una gittata di oltre 35 chilometri: un funzionario francese ci ha ricordato che, se piazzati alla frontiera, potrebbero tranquillamente raggiungere la Russia, precisando che la scelta di non colpire in territorio russo con armi francesi, più che dalla capacità delle armi, dipende dagli accordi raggiunti a porte chiuse con Kiev.

Il Regno Unito ha annunciato l’invio in Ucraina di missili a lunga gittata Storm Shadow, che possono percorrere fino a 250 chilometri prima di raggiungere l’obiettivo. Anche in questo caso la dinamica resta esattamente la stessa.

In questo momento sono in gioco le prossime tappe della guerra, a cominciare dalla controffensiva su cui i leader ucraini cercano di smorzare le attese ma che costituirà inevitabilmente un momento decisivo. Più a lungo termine, invece, bisognerà valutare la capacità dell’esercito ucraino di alterare i rapporti di forza nel caso in cui si dovesse aprire un negoziato.