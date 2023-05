Li chiamano i cinque “stan”: Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan. Questi paesi, che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica, oggi sono al centro di una zona strategica compresa tra Cina e Russia.

Il 18 e il 19 maggio i leader dei cinque paesi si sono riuniti a Xi’an, nella Cina centrale, per incontrare il numero uno cinese Xi Jinping. Nella foto di rito, però, manca qualcuno: Vladimir Putin. L’assenza del presidente russo è particolarmente significativa. Le repubbliche centroasiatiche, infatti, si stanno riavvicinando a Pechino per poter prendere più agevolmente le distanze da Mosca.

Non si tratta di un voltafaccia né tantomeno di una rottura, ma di un processo di riequilibrio alla luce di una nuova situazione regionale in cui l’ascendente cinese è una realtà innegabile. Eppure a margine della riunione, in privato, un rappresentante ufficiale di Pechino ha ammesso che un vertice tra i paesi dell’Asia centrale e la Cina, senza la Russia, di sicuro non farà piacere a Putin.

Ponte tra passato e presente

La scelta di Xi’an come sede dell’evento è un simbolo voluto. L’ex capitale imperiale, oggi capoluogo della provincia del Shaanxi, era il punto di partenza dell’antica via della seta, oltre duemila anni fa. Dunque può rappresentare una sorta di ponte tra la storia più remota e la geopolitica attuale, nuovamente incentrata sulla Cina.

Nella nuova guerra fredda con gli Stati Uniti, Pechino prova una sensazione di accerchiamento da parte degli alleati degli statunitensi, dal Giappone alla Corea del Sud fino alle Filippine. Dialogando con l’Asia centrale, la Cina si assicura che il fianco orientale sia meno problematico.