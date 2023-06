Guerra sempre più brutale Questo sabotaggio ostacola la possibile offensiva ucraina in una regione dal grande valore strategico. Se davvero gli ucraini intendevano lanciare la loro attesa controffensiva nella regione di Cherson, ora le cose si complicano. L’inondazione della zona e lo stato del terreno nelle prossime settimane, infatti, non permettono più il passaggio di veicoli blindati e truppe.

Quando due contendenti in un conflitto si accusano reciprocamente di un’azione così rilevante come la distruzione della diga di Nova Kachovka, c’è un solo modo per avvicinarsi alla verità: capire chi ne trae beneficio.

Incapace di raggiungere il suo obiettivo iniziale di conquistare il potere a Kiev, la Russia conduce una guerra sempre più brutale. In questo caso la posta in gioco è innegabilmente alta. Vladimir Putin, infatti, non può permettersi di lasciare la minima possibilità di successo all’annunciata offensiva ucraina.

L’esercito di Kiev deve affrontare il muro della difesa russa lungo i circa mille chilometri della linea del fronte. Se la Russia dovesse riuscire a impedire la riconquista ucraina di una parte significativa dei territori occupati, ci sarà una forte pressione per trasformare la guerra in Ucraina nell’ennesimo “conflitto congelato”. È quello che ha proposto qualche giorno fa l’emissario cinese in Europa: un cessate il fuoco che manterrebbe le posizioni attuali.

Per Mosca questo è l’unico modo per consolidare le proprie conquiste, ma per Kiev si tratta di una soluzione inaccettabile, almeno fino a quando resterà una speranza anche minima di riconquistare con la forza i territori perduti. In questo contesto la distruzione parziale della diga sul Dnepr assume un significato particolare, perché cambia i parametri dell’offensiva ucraina. La riconquista è diventata un po’ più difficile, ma l’Ucraina sa di non avere scelta.

(Traduzione di Andrea Sparacino)