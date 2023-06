Poi sono arrivate la accuse lanciate l’8 giugno dal presidente ucraino contro le Nazioni Unite, che non hanno partecipato immediatamente ai soccorsi. È un fatto innegabile, e Zelenskyj ha puntato il dito contro una delle più grandi contraddizioni di questa guerra: l’assenza dell’Onu, fatta eccezione per due ambiti cruciali, quello del nucleare e quello del trasporto dei cereali.

È vero che nei teatri di guerra sparsi per il mondo l’Onu invia solitamente i componenti delle sue agenzie specializzate in aiuto alla popolazione. Ma l’Ucraina è un paese dotato di infrastrutture, dipende meno da una simile assistenza e soprattutto l’ostacolo è politico, per la precisione russo.

Mosca non permette all’Onu di agire come dovrebbe. L’autorizzazione del Consiglio di sicurezza è indispensabile, ma bisognerebbe superare il veto della Russia. L’assenza delle Nazioni Unite si fa sentire anche sul versante russo del Dnepr, dove i testimoni raccontano di soccorsi estremamente lenti.

Gli aiuti umanitari sono diventati un tema politico. Gli ucraini sottolineano le richieste d’aiuto degli abitanti dei villaggi occupati dai russi, sulla riva sinistra del Dnepr, intrappolati sui tetti delle loro case allagate.