Gli scontri sono cominciati ad aprile a Khartoum, grande capitale del Sudan. Uno schieramento è composto dalle truppe fedeli al capo dello stato maggiore, il generale Abdel Fattah al Burhan, mentre l’altro da una milizia paramilitare guidata da Mohammed Hamdan Dagalo, detto Hemetti. È una lotta senza esclusione di colpi per la conquista del potere, tra due uomini che condividono la responsabilità di aver spazzato via le speranze di una rivoluzione democratica in Sudan.

Il 28 giugno un commentatore nigeriano ha sottolineato su Twitter che la guerra dei capi militari in Sudan non trova spazio sulle testate occidentali. “L’Ucraina è la loro priorità, perché è il loro popolo e la loro storia. Il nostro problema, invece, è che non raccontiamo la storia che ci appartiene”.

Dopo poco più di due mesi di guerra, il bilancio stilato dall’Unhcr è terrificante: due milioni e mezzo di persone sono sfollate a causa dei combattimenti a Khartoum e nelle regioni del Darfur e del Kordofan. Sono 560mila i sudanesi rifugiati nei paesi vicini come Egitto, Ciad, Etiopia, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana, che però hanno già i loro problemi.

L’Etiopia, per esempio, sta uscendo con difficoltà da una guerra atroce nella provincia del Tigrai e vive a sua volta un dramma umanitario.

Scappare dalle zone di guerra non è semplice. Secondo l’Unhcr molti sfollati e rifugiati “mettono in pericolo la propria vita cercando di trovare riparo all’interno o all’esterno delle frontiere del paese”.

L’agenzia dell’Onu non è nelle condizioni di aiutare queste persone. Il 28 giugno, infatti, l’Unhcr ha sottolineato che il piano umanitario per il Sudan ha raggiunto appena il 20 per cento dei finanziamenti necessari. È qui che l’informazione, o piuttosto la sua assenza, diventa un fattore. Per l’Ucraina il denaro non manca, ma un conflitto invisibile come quello in Sudan subisce la doppia pena.