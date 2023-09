Al termine della visita di Zelenskyj negli Stati Uniti, la settimana scorsa, gli esperti erano rimasti sorpresi dal fatto che gli Atacms non fossero presenti nell’ultimo pacchetto di aiuti americani, e le ipotesi sui motivi di questa assenza non erano mancate. Ma lo scorso fine settimana Washington ha fatto sapere che i missili, equipaggiati con bombe a grappolo, saranno consegnati all’esercito ucraino.

La vicenda evidenzia l’ambiguità di una guerra che si gioca tutta sugli armamenti inviati a Kiev. L’Ucraina ha un unico obiettivo: respingere gli invasori oltre le proprie frontiere. Ma statunitensi ed europei hanno un orizzonte più ampio, di cui fanno parte la preoccupazione di non lasciarsi trascinare in un coinvolgimento diretto e non voluto nella guerra, quella di pensare anche ai rapporti con la Russia dopo il conflitto (a prescindere da chi la guiderà), e quella di non andare oltre ciò che l’opinione pubblica interna è disposta ad accettare. Questi limiti a volte sono fraintesi o criticati dall’Ucraina, frustrata sul piano operativo dal materiale che le manca.

Joe Biden è ancora frenato dalla paura, espressa già prima dell’invasione russa, di non scatenare la terza guerra mondiale. Inoltre, non bisogna dimenticare il fattore cinese, con la necessità di non spingere Pechino a impegnarsi più di quanto non faccia già.