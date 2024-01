Due anni fa ero in Polonia mentre la popolazione si mobilitava per accogliere una massa di profughi ucraini in fuga dall’invasione russa. I volontari arrivavano in auto alla frontiera, offrendo agli ucraini un letto per dormire e distribuendo sacchi di cibo, in uno slancio esemplare di solidarietà.

Il 4 gennaio scorso, alla stessa frontiera, c’erano chilometri di coda e un’atmosfera molto diversa. I camionisti e gli agricoltori polacchi bloccavano i varchi, impedendo a migliaia di autisti ucraini di tornare in patria e sbarrando l’ingresso di nuovi veicoli nel loro paese. I polacchi protestano contro la “concorrenza sleale” ucraina e hanno avviato un braccio di ferro con il loro nuovo governo, guidato dal liberale Donald Tusk.

Gli ucraini, intanto, sono ancora in guerra. Mentre i missili e i droni colpiscono le loro città, assistono esterrefatti ai difficili dibattiti in corso in Europa e negli Stati Uniti sugli aiuti alla loro causa. E questa tensione con una parte dell’opinione pubblica polacca rivela problemi più profondi.