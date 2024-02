Ancora una volta il primo ministro ungherese Viktor Orbán è il motivo per cui i consigli europei non si chiudono per tempo. In passato questo ruolo era ricoperto da Margaret Thatcher, che teneva in ostaggio i colleghi per tutta la notte fino a quando non otteneva qualcosa.

A dicembre, a causa dell’ostruzionismo dell’Ungheria, i 27 non sono riusciti a mettersi d’accordo su un nuovo pacchetto di aiuti da cinquanta miliardi di euro in quattro anni per l’Ucraina. In precedenza, quando si è trattato della decisione di aprire il negoziato per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, Orbán era uscito dalla sala, ma sui soldi si è impuntato.

A quel punto si è deciso di fissare un nuovo appuntamento per il 1 febbraio, nella speranza che alcune settimane di pausa potessero favorire un compromesso. Ora i 27 si presentano a Bruxelles con un piano su cui non c’è ancora un accordo. Saranno dunque i capi di stato e di governo a trattare su ogni parola e su ogni concessione nel tentativo di ottenere un’intesa comune invece di dovere immaginare di andare avanti senza l’Ungheria.