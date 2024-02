Il 28 febbraio la temperatura è salita improvvisamente, in un modo che sembra pilotato da Mosca. Il primo atto è arrivato quando le autorità della Transnistria hanno chiesto la protezione della Russia contro la Moldavia, accusata di “genocidio, compiuto tramite pressioni economiche, fisiche, giuridiche e linguistiche”. Il secondo atto, invece, si è compiuto quando Mosca ha dichiarato che “la protezione degli interessi degli abitanti della Transnistria, nostri compatrioti, è una priorità”. Tanto è bastato per creare una crisi internazionale e far temere il peggio per la Moldavia.

Nella vicenda ritroviamo tutti gli ingredienti di quello che è successo in Ucraina: una minoranza di cittadini russofoni considerati da Mosca come “compratrioti”, una presidente moldava coraggiosa, Marina Sandu, con una posizione filoeuropea (l’Unione ha riconosciuto alla Moldavia lo status di paese candidato) e infine un vuoto geopolitico con un paese che non gode di alcuna protezione.

Vladimir Putin ha davvero intenzione di annettere la Transnistria e i suoi cinquecentomila abitanti? Così facendo Mosca otterrebbe due risultati, creando un nuovo focolaio di tensione sul fianco sudest dell’Ucraina, non lontano dal porto ucraino di Odessa, e indebolendo ulteriormente la Moldavia, protetta dall’occidente. In trent’anni di presenza nella regione, la Russia non ha mai compiuto questo passo, ma il contesto attuale, segnato dalla guerra in Ucraina e dalle elezioni presidenziali in Russia previste per marzo, potrebbe essere determinante.

Inutile dire che se la Russia dovesse decidere di annettere la Transnistria, la Moldavia non avrebbe i mezzi per opporsi e l’occidente non sarebbe nelle condizioni di reagire. Un po’ com’è successo con la Crimea nel 2014, senza però la dimensione storica e simbolica di allora.