Quello lanciato il 26 febbraio dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione di una conferenza stampa notturna è un dibattito scottante. Macron, infatti, ha addirittura ventilato l’ipotesi di un invio di soldati occidentali in Ucraina. Le reazioni del giorno dopo, in Francia come nel resto d’Europa, e naturalmente in Russia, dimostrano che l’argomento è molto delicato, anche perché riguarda la pace e la guerra nel vecchio continente, due temi fondamentali per definizione.

Il 27 febbraio l’Eliseo ha fornito alcune precisazioni, rese necessarie dalle parole sibilline pronunciate dal presidente e soprattutto dalle critiche che hanno ricevuto. Prima di tutto Parigi ha chiarito che non si parla di un invio di combattenti per affrontare i russi, ma di sminatori, istruttori o tecnici per la manutenzione degli equipaggiamenti. Nessun ingresso in guerra dell’occidente, insomma, ma un ulteriore passo in avanti nel contesto di un coinvolgimento sempre maggiore dopo l’invasione russa di due anni fa.

Il secondo punto cruciale è che ancora non è stata presa alcuna decisione, ma anche che, come ha sottolineato Macron la sera del 26 febbraio, “niente è escluso”. Perché Macron ha scelto di pronunciarsi pubblicamente scatenando reazioni ostili, come quella del cancelliere tedesco Olaf Scholz (uomo di prudenza leggendaria) o quelle prevedibili e aggressive di Mosca?