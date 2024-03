Chi può salvare Haiti? Le notizie che arrivano dall’isola caraibica sono sempre più catastrofiche: le bande criminali, che ormai controllano l’80 per cento della capitale Port-au-Prince, hanno assaltato due carceri e liberato 3.800 detenuti. Nel frattempo la violenza della criminalità dilaga, registrando tredici morti al giorno nel 2023. Il primo ministro ad interim Ariel Henry non riesce neanche a tornare nel paese da una visita ufficiale in Kenya.

Il capo della principale banda criminale – Jimmy Chérizier, ex poliziotto soprannominato “Barbecue” – ha lanciato un avvertimento sconcertante: “Se Haiti non diventerà un paradiso, si trasformerà in un inferno”. L’inferno è davanti agli occhi di tutti, mentre è molto più difficile immaginare il paradiso di cui parla Barbecue.

L’improvviso incremento della tensione ha una spiegazione: a ottobre del 2023, quando la polizia haitiana era sopraffatta dalle bande, il governo si è rivolto alle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha votato l’invio di una forza multinazionale di sicurezza composta da cinquemila uomini e guidata dal Kenya e dai suoi mille agenti, ma il problema è che dopo cinque mesi i militari non sono ancora arrivati sul posto. Intanto le bande rivali si sono alleate per rafforzare la loro posizione in vista dell’arrivo del “nemico”.