“Se Henry non si dimetterà e se la comunità internazionale continuerà a sostenerlo, andremo dritti verso una guerra civile e un genocidio”, ha minacciato il 5 marzo nel corso di un’intervista concessa alla stampa l’influente leader criminale Jimmy Chérizier, soprannominato “Barbecue”, circondato da uomini armati e incappucciati.

Chérizier, un ex poliziotto di 46 anni, è sottoposto alle sanzioni delle Nazioni Unite.

Le bande criminali affermano di voler rovesciare Henry, che è diventato premier dopo l’assassinio nel 2021 del presidente Jovenel Moïse e che avrebbe dovuto dimettersi all’inizio di febbraio.

In risposta alle violenze, il governo ha proclamato lo stato d’emergenza e un coprifuoco notturno mentre Henry si trovava in Kenya per dei colloqui su una forza multinazionale che dovrebbe arrivare nel paese per aiutare le forze di sicurezza haitiane.