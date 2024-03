Non passa giorno senza che Elon Musk sia coinvolto in qualche polemica. Del miliardario statunitense si parla ovunque, ma è in ambito politico che il dibattito è più acceso, soprattutto da quando Musk ha acquistato Twitter, ribattezzandolo X.

Per capire quali siano le simpatie di Musk basta osservare il suo profilo sul social network, dove l’imprenditore è seguito da 177 milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi giorni Musk ha ritwittato i messaggi con l’hashtag #BidenBorderBloodbath, il bagno di sangue di Biden alla frontiera. Si tratta di una campagna provocatoria orchestrata dai sostenitori di Trump con un duplice obiettivo: far dimenticare che l’ex presidente ha utilizzato l’espressione “bagno di sangue” in modo ambiguo (parlando, a quanto pare, dell’importazione di auto cinesi) e distogliere l’attenzione dalla sua uscita di qualche giorno fa, quando ha definito “selvaggi” i migranti. Musk ripropone i tweet della galassia Maga (dallo slogan trumpiano: Make America great again) secondo cui ogni migrante è un potenziale assassino.

Forte dei suoi numeri e della sua immagine di imprenditore di successo, Musk ha chiaramente scelto chi sostenere alle elezioni di novembre negli Stati Uniti: Donald Trump. Sono lontani i tempi in cui la Silicon valley cool e democratica si schierava per Barack Obama. Nel 2016 solo uno dei grandi magnati della tecnologia, Peter Thiel (tra i fondatori di PayPal), aveva osato prendere la parola in occasione della convention repubblicana che aveva scelto Donald Trump come candidato alle presidenziali.