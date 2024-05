L’anno scorso, in occasione di un precedente incontro, Vladimir Putin e Xi Jinping avevano dialogato davanti alle telecamere, trovandosi d’accordo sul fatto che il mondo stava vivendo “cambiamenti che non vedevamo da 100 anni”, di cui Cina e Russia erano le “forze motrici”.

Oggi, mentre Putin torna a Pechino per due giorni, la dichiarazione di un anno fa è ancora attuale. I due leader condividono l’analisi secondo cui l’occidente è in crisi e non bisogna allentare la pressione. In un’intervista concessa all’agenzia cinese Xinhua, Putin ha elogiato la collaborazione tra Mosca e Pechino per “creare un mondo multipolare equo”, ovvero non dominato dagli Stati Uniti.

L’intesa tra Putin e Xi non è ideologica, come non lo era quella tra Stalin e il Mao degli inizi. La convergenza è piuttosto geopolitica, dunque va oltre le congiunture, dalle sanzioni alla Russia all’impegno della Cina nella nuova guerra fredda. Mosca e Pechino hanno un obiettivo comune: rimettere in discussione l’ordine internazionale ereditato dalla seconda guerra mondiale.