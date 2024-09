Il 10 settembre si apre a New York l’assemblea generale delle Nazioni Unite, un evento che mi lascia piuttosto perplesso. Oggi il mondo vive due grandi guerre in Ucraina e Medio Oriente, oltre ad altri conflitti drammatici come quello in Sudan e a guerre potenziali come quella che minaccia di esplodere nel mar Cinese meridionale. Eppure le Nazioni Unite, la cui missione principale dovrebbe essere proprio quella di disinnescare i conflitti, sono impotenti.

Il motivo lo conosciamo bene: la paralisi del Consiglio di sicurezza, l’organo supremo dell’organizzazione in cui cinque paesi – Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia – dispongono di un diritto di veto creato nel 1945 come un’assicurazione sulla vita. Se gli europei non ne abusano, le altre grandi potenze lo usano regolarmente per proteggere i loro amici, o nel caso della Russia per coprire i propri crimini in Ucraina. Dimenticatevi dunque il Consiglio di sicurezza fino a quando le due guerre che lo riguardano direttamente o indirettamente andranno avanti.

L’assemblea generale è un’altra storia. È l’istituzione al centro della democrazia mondiale, che tocca ogni paese, grande o piccolo che sia, dalle potenze nucleari alle isole Fiji. È qui che tutto dovrebbe decidersi, ma c’è un problema: il mondo se ne frega di quello che succede all’assemblea, le cui risoluzioni non hanno alcun valore vincolante. L’assemblea generale parla, ma nessuno ascolta.