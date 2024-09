“Spera in una vittoria dell’Ucraina?”. Il giornalista dell’emittente Abc ha rivolto per due volte la domanda a Donald Trump, che in entrambi i casi ha tergiversato, evitando di rispondere. È stato uno dei momenti più significativi del dibattito in tv fra Donald Trump e Kamala Harris, con ripercussioni che si fanno sentire a migliaia di chilometri dallo studio televisivo, ovvero lungo il fronte ucraino.

Lo sapevamo già, ma la non risposta di Trump ha confermato che in campo diplomatico non succederà niente prima del 5 novembre, data del voto negli Stati Uniti. Vladimir Putin, dunque, non ha alcun motivo di frenare i suoi attacchi contro l’Ucraina, soprattutto se ritiene che una vittoria di Trump potrebbe cambiare la situazione in suo favore.

Il candidato repubblicano si è mostrato particolarmente reticente all’idea di confermare gli aiuti statunitensi all’Ucraina, agitando lo spettro di una terza guerra mondiale, per di più nucleare. Il suo candidato alla vicepresidenza, JD Vance, è stato ancora più radicale, dichiarando che il destino dell’Ucraina gli è “indifferente”.