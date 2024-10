Può sembrare strano interessarsi alla diplomazia mentre la guerra continua a imperversare. In Libano come nella Striscia di Gaza, l’intensità dei bombardamenti non diminuisce, e intanto l’Iran aspetta un attacco Israeliano che potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Eppure la diplomazia non si ferma neanche durante i combattimenti, anche se si scontra con le logiche di guerra che sono più difficili da fermare quando uno dei belligeranti non vuole assolutamente deporre le armi.

In questo momento sul tavolo ci sono ben due proposte per un cessate il fuoco che aspettano solo di essere accettate. La prima, negoziata per mesi, riguarda la Striscia di Gaza e prevede la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi e dell’ingresso degli aiuti umanitari per i due milioni di palestinesi che vivono nel territorio devastato da un anno di guerra. Ogni volta che sembra sul punto di concretizzarsi, la trattativa si interrompe per mancanza di pressioni, così la prospettiva di una fine dei combattimenti si allontana tragicamente.