Ma questo evidentemente non è l’unico scopo di Tel Aviv. In settimana il primo ministro israeliano ha invitato i libanesi a ribellarsi contro Hezbollah, altrimenti Israele porterà avanti una guerra che provocherà “una distruzione e una sofferenza simili a quelle che vediamo a Gaza”. Le parole di Netanyahu, quanto meno, sono inequivocabili.

Come tutte le guerre, anche questa è cominciata con operazioni che sono state definite “limitate”. Due settimane dopo, però, i limiti sono già svaniti. Israele ha inviato circa 15mila uomini in Libano, mentre i bombardamenti colpiscono circa un quarto del territorio del paese. Gli abitanti di villaggi lontani fino a sessanta chilometri dalla frontiera con Israele hanno ricevuto un ordine di evacuazione. Secondo l’Onu un milione di libanesi è stato costretto a lasciare la propria casa.

Questo significa che l’obiettivo di Israele non è solo militare e legato alla sicurezza nel nord del paese. Chiedendo alla popolazione di rivoltarsi contro Hezbollah, il primo ministro israeliano vuole far emergere un “altro Libano” in cui il movimento filoiraniano non abbia più il ruolo di primo piano che ha oggi.

Davvero Netanyahu crede che possa succedere? Gran parte dei libanesi denuncia da anni le responsabilità di Hezbollah nell’impasse politica nazionale e il suo coinvolgimento in alcuni dei peggiori eventi accaduti nel paese, dagli omicidi politici come quello dell’ex primo ministro Rafiq Hariri all’esplosione del porto di Beirut.

Eppure nessuno si è mai sognato di chiedere a Israele di “liberare” il Libano bombardandolo, e questo nonostante la fiducia nella classe politica libanese, che ha già ampiamente dimostrato la sua incapacità, sia assolutamente nulla.