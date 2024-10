Questo brusco aumento della tensione non è casuale e non è l’unico motivo di scontro. Qualche giorno prima, infatti, il capo della diplomazia israeliana aveva dichiarato il segretario generale dell’Onu, António Guterres, persona non grata nel territorio dello stato ebraico. Il ministro ha accusato Guterres di essere “anti-israeliano” e di sostenere “i terroristi, gli stupratori e gli assassini”. Queste parole oltraggiose hanno suscitato una lettera di risposta firmata da 104 capi di stato a sostegno del segretario.

Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre due carri armati israeliani sono entrati in una base dell’Unifil, la forza di interposizione in libano delle Nazioni Unite , che conta seicento soldati francesi e circa ottocento italiani. Un simile atto costituisce una violazione palese del diritto internazionale. Durante le giornate precedenti l’Onu aveva accusato l’esercito israeliano di aver sparato più volte contro le postazioni dei caschi blu, ferendo diverse persone.

L’Onu ha poteri limitati. Oggi sono i governi delle Nazioni Unite, più che l’organizzazione, a ritrovarsi con le spalle al muro. Uno dei problemi di questa guerra è che gli Stati Uniti hanno abituato Israele a poter contare sulla protezione del loro diritto di veto, tanto che ora Netanyahu non rispetta alcun limite nella sua aggressione contro l’Onu. Da decenni Israele ignora le risoluzioni delle Nazioni Unite senza pagare alcun prezzo.

Quello in corso è un test fondamentale per l’organizzazione mondiale, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza. Se l’Onu cedesse alle pretese di Israele perderebbe gran parte della sua credibilità. Per Netanyahu delegittimarlo significa al contempo eliminare un testimone scomodo dei massacri in corso in Libano e far dimenticare le risoluzioni passate a favore della Palestina. Due piccioni con una fava, insomma.

(Traduzione di Andrea Sparacino)