La presenza di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco dell’esercito russo, rivelata dalla Corea del Sud e confermata dagli americani, ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Certo, la Corea del Nord e l’Iran consegnano da mesi munizioni e droni alla Russia, ma l’invio di uomini al fronte (fino a 12mila secondo Seoul) è una faccenda ben diversa.

Per rendersene conto basta pensare che gli occidentali usano la mancata presenza dei loro soldati sul campo per smentire le accuse di “co-belligeranza” che gli rivolge il Cremlino per i programmi di addestramento e per le armi che vengono consegnate agli ucraini. L’argomento aveva scatenato un acceso dibattito a febbraio, quando il presidente Emmanuel Macron aveva evocato la possibilità di mandare militari francesi in Ucraina, per poi chiarire precipitosamente che si sarebbe trattato soltanto di istruttori.

A dicembre del 2021, poco prima dell’invasione russa, era stato chiesto a Joe Biden se esistesse la possibilità di inviare soldati americani per difendere l’Ucraina. “Non ci pensate nemmeno”, aveva risposto. “Un soldato americano davanti a un soldato russo significa la seconda guerra mondiale”.