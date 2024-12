Il 2 dicembre l’amministrazione Biden ha preso una delle ultime decisioni importanti prima dell’avvicendamento, imponendo alla Cina un nuovo pacchetto di sanzioni che la priveranno dell’accesso alla tecnologia necessaria per produrre i semiconduttori per l’intelligenza artificiale. I semiconduttori possono servire anche nella costruzione di armamenti.

Se c’è un elemento di continuità nella politica estera statunitense è sicuramente la volontà di impedire alla Cina di rivaleggiare con gli Stati Uniti in campo tecnologico. Dal primo mandato di Donald Trump a quello di Joe Biden, Washington ha fatto il possibile per tarpare le ali tecnologiche a Pechino, uno sforzo che proseguirà senz’altro durante il secondo mandato di Trump.

I progressi dell’intelligenza artificiale sono diventati un campo di battaglia strategico, sia in ambito civile sia militare. La Cina ha un serio ritardo nella produzione di semiconduttori di alta gamma, proprio quelli necessari per l’intelligenza artificiale. Il problema, per Pechino, è tanto più grave se consideriamo che ad avere il monopolio dei chip è Taiwan, l’isola rivendicata dal governo cinese.

Fatto ancora più importante, le sanzioni statunitensi si applicano anche alle aziende dei paesi alleati degli Stati Uniti che dovessero commerciare con la Cina. È il caso del gigante taiwanese Tsmc ma anche di Asml, azienda olandese che fabbrica i macchinari che producono i chip. Gli Stati Uniti sottolineano il proprio ruolo nel garantire la sicurezza di Taiwan e dei Paesi Bassi, e dunque pretendono che le aziende dei due paesi rispettino gli imperativi di sicurezza di Washington.

La Cina ha investito decine di miliardi di dollari per cercare di colmare il ritardo, tentando nel frattempo di aggirare i divieti. Il 28 novembre due persone sono state interrogate a Parigi nell’ambito di un’inchiesta sulla consegna a Cina e Russia di segreti industriali relativi ai semiconduttori.