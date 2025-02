Da qualche tempo a Parigi si vedono nuovi volti statunitensi in giro. Sono espatriati che si autodefiniscono rifugiati politici. Uno di loro, con cui ho parlato di recente, è arrivato in Francia nelle ultime settimane dopo aver ricevuto minacce di morte negli Stati Uniti per il suo impegno contro Trump. Sfruttando il fatto che il suo lavoro gli permette di spostarsi liberalmente, ha pensato quindi di trovare riparo sull’altra sponda dell’Atlantico.

C’è poi una coppia di intellettuali, volata in città per valutare l’acquisto di un appartamento, non si sa mai dovessero averne bisogno. E ancora una giovane scrittrice, che si trova in una capitale europea in attesa dei documenti necessari per entrare in Francia. È partita di corsa, perché non voleva “restare nemmeno un solo giorno in più” negli Stati Uniti.