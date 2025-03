Parliamo di due paesi e due sistemi politici diversi, in cui anche le cause della rabbia popolare sono ben distinte. Eppure da qualche giorno in Israele e in Turchia si susseguono manifestazioni di massa contro i governi in carica. La motivazione diretta è simile: i manifestanti vogliono denunciare e impedire una deriva definita nel migliore dei casi “illiberale” e nel peggiore “dittatoriale”. L’ombra di Donald Trump non è mai troppo lontana. La presenza del miliardario alla Casa Bianca, infatti, offre ai governi in Turchia e in Israele mano libera per violare le leggi.

Il 23 marzo i due paesi hanno superato entrambi una nuova soglia nella loro deriva autoritaria. In Turchia il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdoğan, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, è stato incarcerato con l’accusa di corruzione e terrorismo. Negli ultimi giorni centinaia di manifestanti sono stati arrestati dalla polizia.

In Israele il governo ha votato una mozione di sfiducia contro la procuratrice generale dello stato Gali Baharav-Miara, prima tappa del processo che porterà alla sua destituzione. Alla decisione si sono opposti tutti i predecessori di Baharav-Miara e quasi tutti gli ex ministri della giustizia e gli ex presidenti della corte suprema israeliana.