È un fatto insolito nel sistema statunitense. Di questi tempi non passa giorno senza che il vicepresidente JD Vance non faccia parlare di lui, e non certo per questioni di poco conto. Vance, che ha quarant’anni e collabora con un presidente che ha quasi il doppio della sua età, ha un peso rilevante sulle scelte politiche del governo e sta preparando il suo futuro per il dopo Trump.

Questa settimana è finito sotto l’occhio dei riflettori due volte: la prima, involontariamente, per la sua partecipazione al gruppo Signal che ha scatenato una tempesta a Washington, e la seconda per essersi autoinvitato in Groenlandia, dove sua moglie avrebbe dovuto arrivare da sola, in uno di quei pasticci diplomatici che sembrano il pane quotidiano dell’amministrazione Trump.

Nel corso dello scambio di messaggi su Signal rivelato dal direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, Vance ha scritto una frase molto significativa, chiedendosi se Trump fosse “davvero consapevole” della contraddizione tra l’azione militare imminente nello Yemen (argomento di discussione del gruppo) e il suo messaggio politico.