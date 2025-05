Ormai è diventata un’abitudine: ogni volta che un paese europeo va alle urne, le elezioni sono presentate come decisive per la battaglia tra la democrazia e l’illiberalismo, ma anche per il futuro dell’Ucraina e per quello del continente. È stato sicuramente il caso delle presidenziali romene di due settimane fa, vinte a sorpresa dal candidato liberale. La storia si ripete con il secondo turno delle presidenziali in Polonia, in programma il 1 giugno.

Per quanto ripetitivi, gli allarmi sono assolutamente fondati. Non lo diremo mai abbastanza: in Europa, oggi, la Polonia è un paese che conta. Parliamo dello stato più grande dell’Europa centrale, collocato sul fianco est dell’Unione e al confine con l’Ucraina, di cui rappresenta il cordone ombelicale con l’occidente. Insieme a Parigi, Londra e Berlino, Varsavia fa parte della cosiddetta coalizione dei volenterosi, che sostiene Kiev e stabilisce la strategia rispetto a Putin e Trump. La Polonia è inoltre il paese che spende di più per la difesa, il 5 per cento del Pil.

È quindi evidente che questo voto ha un’importanza enorme, soprattutto considerando che si affrontano due avversari radicalmente diversi: il sindaco liberale di Varsavia Rafał Trzaskowski e il candidato della destra nazionalconservatrice Karol Nawrocki.