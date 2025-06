Il 10 giugno il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, l’Australia e la Nuova Zelanda hanno colpito i due personaggi più in vista dell’estrema destra israeliana: il ministro delle finanze Bezalel Smotrich e quello della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. I due sono accusati di avere incitato alla violenza i coloni israeliani contro le popolazioni palestinesi nella Cisgiordania occupata. Gli attacchi violenti sono aumentati del 1.200 per cento dal 7 ottobre 2023 , con comunità perseguitate, uliveti distrutti e auto incendiate.

Il 10 giugno l’ambasciatore di Trump in Israele Mike Huckabee, noto per la sua vicinanza ai coloni, ha dichiarato che se fosse creato uno stato palestinese dovrebbe essere situato all’interno di un paese musulmano, non in Cisgiordania e a Gaza. Per realizzare questa proposta sarebbe necessario un trasferimento forzato della popolazione, ovvero un crimine di guerra.

A otto giorni dalla conferenza organizzata a New York per discutere la soluzione dei due stati, che sarà copresieduta dalla Francia e dall’Arabia Saudita, le dichiarazioni dell’ambasciatore statunitense ricordano a tutti che Washington non sostiene più questa opzione, di cui l’attuale governo israeliano non vuole nemmeno sentire parlare.

Il 10 giugno, a Parigi, l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert e lex ministro degli esteri palestinese Nasser al Kidwa hanno espresso insieme il proprio sostegno alla soluzione dei due stati. Per il momento queste voci sono minoritarie e senza effetti, così come le sanzioni nei confronti dei due ministri incendiari. Tuttavia, considerando la situazione disperata dei palestinesi, queste prese di posizione hanno il merito di esistere e di rompere il silenzio assordante che circonda una tragedia che dura da troppo tempo.

