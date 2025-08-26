Le convocazioni degli ambasciatori sono un modo con cui i governi manifestano la propria irritazione. Di solito è un gesto riservato ai paesi ostili, ma quando è l’ambasciatore degli Stati Uniti a essere convocato dal ministero degli esteri francese, la diplomazia entra in una zona complicata e pericolosa. Ed è successo con il nuovo rappresentante dell’amministrazione Trump, Charles Kushner, che tra l’altro è anche (o forse soprattutto) il padre di Jared Kushner, genero di Donald Trump.

In questa vicenda c’è la forma e c’è il contesto. Con una lettera indirizzata al presidente francese Emmanuel Macron (pubblicata sul Wall Street Journal) in cui lo accusa di non fare abbastanza contro l’antisemitismo in Francia, Kushner, che non è un diplomatico di carriera, ha violato innanzitutto la forma, cioè le regole del gioco che proibiscono agli ambasciatori di immischiarsi negli affari interni del paese ospite. Ma non è il fatto più grave.

La cosa più inquietante è che in questo modo Kushner partecipa coscientemente a una campagna di destabilizzazione. La posta in gioco è semplice: il riconoscimento dello stato di Palestina da parte di Parigi, in programma il mese prossimo.