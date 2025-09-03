Il fatto che il Partito comunista cinese ricordi la vittoria sul Giappone nella seconda guerra mondiale è però paradossale, perché ad aiutare di più la Cina contro l’esercito giapponese furono gli Stati Uniti. Alla fine del conflitto gli statunitensi stabilirono perfino buoni rapporti con Mao Zedong: una missione americana gli fece visita nel suo quartier generale di Yan’an e giudicò il leader comunista più affidabile e meno corrotto del suo rivale nazionalista Chiang Kai-shek.

L’impressionante parata militare sul viale della “pace eterna” di Pechino celebra l’ottantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Asia, ma costituisce soprattutto una dimostrazione di forza sullo sfondo della rivalità tra Cina e Stati Uniti. La presenza dei leader di Russia, Corea del Nord e Iran al fianco del presidente cinese Xi Jinping contribuisce a dare un tono anti-occidentale all’evento.

La maggior parte degli storici affidabili concorda sul fatto che nello scontro contro i giapponesi durante la seconda guerra mondiale i comunisti risparmiarono le forze, mandando avanti l’esercito nazionalista di Chiang Kai-shek. Si stavano già preparando al combattimento successivo: la guerra civile che seguì poi alla capitolazione del Giappone e si concluse con la vittoria dei comunisti e la proclamazione della Repubblica popolare, il primo ottobre 1949.

Tuttavia secondo il sinologo statunitense Richard Bernstein “il 1945 ha segnato di fatto l’origine della rivalità tra gli Stati Uniti e i comunisti cinesi, una rivalità che continua a svilupparsi come una malattia ricorrente”.

Mao aveva promesso agli statunitensi di non riprendere la guerra contro i nazionalisti, ma nel suo libro dedicato all’argomento e intitolato China 1945 (2015), Bernstein sottolinea che la rottura era inevitabile nonostante le speranze di Washington, e lasciò dietro di sé scorie pesanti. La guerra fredda e la guerra di Corea portarono a un opposizione brutale tra Stati Uniti e Cina.

Questa sequenza storica è importante ancora oggi, perché è nel 1945 che Taiwan, colonia giapponese per cinquant’anni, fu integrata nella Repubblica di Cina, come si chiamava allora. E fu proprio a Taiwan che si rifugiò Chiang Kai-shek con il suo esercito nel 1949.