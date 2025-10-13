Al vertice di Sharm el Sheikh, sulle rive del mar Rosso, l’ordine del giorno ufficiale è ambizioso: “mettere fine alla guerra” e “aprire una nuova pagina di sicurezza e stabilità regionale”, ovvero entrare nella fase “cruciale” del “piano Trump” una volta ottenuti il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ritorno degli aiuti umanitari.

Ci saranno Trump e più di una ventina di leader europei (tra cui Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Pedro Sánchez) e mediorientali. Ma non tutti avranno le stesse priorità e lo stesso obiettivo in mente.

La presenza di alcuni leader europei come il presidente francese Macron merita una spiegazione. Molti si aspettavano che gli statunitensi e gli israeliani avrebbero fatto di tutto per tenere a distanza gli europei, visto che avevano già abbondantemente criticato l’iniziativa franco-saudita alle Nazioni Unite per risuscitare la soluzione dei due stati, osteggiata da Tel Aviv e Washington.

Ma i paesi arabi – a cominciare dall’Egitto, paese ospitante – non vogliono affidarsi unicamente gli Stati Uniti in questo momento delicato. Gli europei, nonostante i limiti evidenti della loro influenza, sono stati invitati per garantire che il dopoguerra a Gaza rispetti almeno alcuni principi.

Il piano Trump è carente su almeno tre punti: chi governerà Gaza dopo la guerra, chi disarmerà Hamas – un punto cruciale – e che ne sarà della Cisgiordania, totalmente assente dal progetto statunitense.

L’aspetto più complicato è quello della sicurezza in un territorio devastato da due anni di guerra. Il 12 ottobre un giornalista palestinese è stato ucciso da alcuni miliziani, mentre gli esponenti di Hamas, riemersi con le loro armi, hanno scatenato la caccia ai collaboratori di Israele. Il caos minaccia di esplodere nuovamente, soprattutto se la forza di stabilizzazione internazionale prevista dal piano non dovesse essere messa in piedi rapidamente.

Ma quale sarà il suo mandato? Appoggiare un’entità palestinese che ancora non esiste o incaricarsi direttamente di imporre l’ordine? E chi disarmerà Hamas, che non intende fare un passo indietro fino a quando Israele continuerà a occupare una parte della Striscia di Gaza? È un difficilissimo rompicapo.