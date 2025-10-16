E sono cinque! Nell’arco di un mese e mezzo, la marina militare statunitense ha affondato cinque imbarcazioni nel mar dei Caraibi, uccidendo decine di persone. L’ultima è stata colpita il 14 ottobre, ha annuciato Donald Trump stesso sul suo social media, precisando che l’operazione si è svolta in acque internazionali e che i sei uomini a bordo (narcotrafficanti, secondo lui) sono stati uccisi.

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente dichiarato di essere impegnati in “un conflitto armato non internazionale” con i cartelli che trasportano la droga verso le loro coste. Washington ha inviato una vera e propria armata nella regione, compreso un sottomarino nucleare, e non esita a fare fuoco contro le imbarcazioni sospette.

L’unico problema è che gli statunitensi non forniscono la minima prova del fatto che le barche trasportino effettivamente droga. Bisogna credergli sulla parola. Inoltre l’amministrazione non ha chiesto l’autorizzazione a nessuno per scatenare una guerra, nemmeno al congresso, come invece prevederebbe la legge. La settimana scorsa i parlamentari del Partito democratico hanno cercato di costringere Trump a chiedere il via libera del parlamento, ma i repubblicani si sono opposti come continuano a fare da gennaio, rinunciando al rispetto della legge e piegandosi al volere di un presidente che accentra tutti i poteri.