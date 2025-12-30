Oggi nel mondo ci sono molti conflitti: la guerra civile in Sudan, le tensioni nella regione dei grandi laghi in Africa, il jihadismo nel Sahel, lo scontro tra Cambogia e Thailandia. Ma sono due le guerre che avranno un effetto determinante sul mondo dei prossimi anni: l’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto israelo-palestinese. In entrambi i casi, nel 2025 sono stati proposti piani per una soluzione, ma l’anno si conclude senza nessuna seria prospettiva di una pace duratura e giusta.

In Ucraina il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha cambiato le carte in tavola. Trump cerca invano di conciliare il desiderio di un’intesa con la Russia di Vladimir Putin e la volontà di raggiungere una pace che possa salvare le apparenze. A più riprese, il presidente degli Stati Uniti è sembrato pronto a iniziative drastiche pur di ottenere un accordo con Putin, per poi dover fare regolarmente i conti con realtà geopolitiche ineluttabili.

In questa fine d’anno è stato presentato un nuovo piano di pacestatunitense discusso con l’Ucraina e gli europei, ma come ha titolato il New York Times, il progetto ha pochissime possibilità di essere accettato da Mosca. Il 2026 si apre dunque con la solita domanda: in mancanza di un accordo, Trump farà il gioco di Putin tagliando gli aiuti all’Ucraina? O deciderà che bisogna fare pressioni sulla Russia? Che ci sia un dubbio simile è già di per sé un segno dei tempi che corrono.