Le ragazze con il velo sfidano gli stereotipi ai concorsi di bellezza

“Ognuno è bello a modo suo, a prescindere dal peso, dalle origini, dal colore della pelle o dalla forma fisica”, risponde Sara Iftekhar, una studente di giurisprudenza di vent’anni, a chi le chiede perché ha scelto di indossare il velo. Iftekhar è la prima finalista del concorso di bellezza Miss England a presentarsi con l’hijab. Non è il primo concorso a cui partecipa: quest’anno ha già vinto il titolo di Miss Popularity tra le aspiranti Miss Yorkshire.

Come sempre, quando si parla di veli e di donne musulmane, la scelta di Iftekhar e la visibilità che le ha conferito hanno scatenato accesi dibattiti sui mezzi d’informazione del Regno Unito. Le giovani musulmane britanniche appoggiano Iftekhar per due ragioni: in primo luogo, sfata il mito secondo cui questo capo d’abbigliamento è un simbolo di sottomissione; in secondo luogo, dando maggiore visibilità al velo indossandolo in un concorso di bellezza, esprime una posizione forte sul tema dell’inclusione e sul fatto che le musulmane, comprese quelle che si coprono il capo, fanno ormai innegabilmente parte del tessuto sociale britannico.

C’è anche una terza ragione, meno esplicita, che si può leggere tra le righe della dichiarazione di Iftekhar: il fatto che le musulmane che indossano il velo possano aspirare a essere considerate belle come chiunque altro. In questo senso la concorrente con il velo non cerca solo visibilità, ma vuole anche mostrare che le donne con l’hijab, che alcuni considerano tristi, possono essere belle ed eleganti. Con questa premessa Iftekhar si pone nel solco del dibattito nato dopo la comparsa delle prime modelle con il velo alla New York fashion week.

Così come gli stilisti che creano abiti per le donne musulmane sostengono che anche le donne velate sono belle e devono mettersi in mostra, le candidate ai concorsi di bellezza che indossano l’hijab vogliono far vedere che coprire il capo non sminuisce la loro bellezza, anzi può addirittura esaltarla. La donna che non mostra i capelli del tutto o in parte (il velo di Iftekhar copre solo la parte posteriore del capo) non è brutta né oppressa né vittima: è un emblema della libertà di scelta.

La bellezza e la modestia

Questo discorso sarebbe perfettamente condivisibile, se non fosse per il particolare contesto in cui viene sviluppato. Come molti fanno notare (dopo che, per esempio, è stata cancellata la sfilata in costume da bagno a Miss America), i concorsi di bellezza sono l’eredità di un passato pre-femminista. La passerella, i giudizi e l’assegnazione di punti in base alle caratteristiche fisiche delle partecipanti (nonostante l’aggiunta di alcuni aspetti vagamente intellettuali per ovviare a queste critiche) sono una delle peggiori dimostrazioni di come si possono ridurre le donne a oggetti.

Quindi può sembrare strano scegliere un ambiente simile per contestare le definizioni di ciò che è bello o accettabile. Se da un lato indossare l’hijab può essere considerata una scelta femminista, questa viene squalificata se lo si fa in una manifestazione dove le donne sono giudicate solo in base all’aspetto fisico.