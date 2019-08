Il Pakistan è ossessionato dalla pelle bianca

Forse però non questa volta, visto che molti delle decine di migliaia di follower della modella su Instagram hanno contestato sia lei che il salone di bellezza per questa raffigurazione. Può essere ritenuta offensiva per chi ha origini africane, poiché il colore scuro della pelle è presentato come qualcosa che può essere scimmiottato e trasformato, per così dire, in una posa studiata.

Diventare bianchi in Pakistan richiede fatica e comporta molti rischi. Per anni i saloni di bellezza hanno offerto trattamenti che usano sostanze chimiche di ogni genere per sbiancare la pelle scura. Peggio ancora, esiste una grande varietà di creme velenose traboccanti di mercurio pronte a essere consumate da ragazze che sperano di ottenere una buona proposta di matrimonio. Le creme sono adoperate con entusiasmo per “aprire” la carnagione senza curarsi minimamente del veleno che penetra nella pelle o dei tumori, delle malattie e dell’avvelenamento che possono provocare se utilizzate in alte concentrazioni.

Farsi bianche Le conseguenze sono state disastrose e hanno inculcato in milioni di donne che vivono nella regione l’idea di dover in qualche modo trasformare la loro realtà asiatico-meridionale, scura e color bronzo, nella fantasia di bianchezza così iconizzata dalla cultura. Per essere bella, una ragazza deve farsi bianca, come le viene detto dalla cultura e dalle convenzioni, da sua madre e da sua sorella.

È davvero un peccato, proprio come i pachistani (e gli indiani) che hanno problemi ad accettare di non avere una qualche pura eredità ariana (e dunque bianca). La maggior parte, se non tutti, vantano una qualche discendenza dagli arabi conquistatori, qualunque cosa li colleghi a qualcosa di meglio che essere semplicemente asiatici meridionali, bruni, scuri o neri.

Un razzismo che nel 2019 è ancora riprodotto in scatti in cui modelle, fotografi e datori di lavoro se ne infischiano di questa sordida storia di esclusione e degrado basata sul colore della pelle. Questo genere di foto dice a ogni ragazza non bianca che le guarda che l’unica nerezza accettabile è quella che può essere lavata via.

Qualche speranza giunge da un luogo piuttosto improbabile. All’inizio dell’anno Zartaj Gul, la ministra pachistana per il cambiamento climatico, ha dichiarato che le “creme per schiarire la pelle sono contrarie ai diritti umani delle donne”. La ministra ha convocato una conferenza stampa in cui ha annunciato che il suo ministero avrebbe imposto una stretta alle aziende che producono creme sbiancanti contenenti quantità pericolose di mercurio. Solo tre delle 57 aziende esaminate dal ministero sono risultate in regola con le linee guida sulla salute e la sicurezza.

Naturalmente ci vorrà molto più di questo per liberarsi dell’ossessione per la bianchezza. La tolleranza pachistana nei confronti del blackface, che ha fatto sì che una modella fosse a tal punto ignorante da fingere di essere “nera”, rivela come siano pochi i pachistani che mettono in relazione i pregiudizi della società riguardo il colore della pelle e la storia di inferiorità accumulata in due secoli di dominio coloniale. Ed è un’ignoranza che costa cara, anche perché impedisce alle donne di avere una sana immagine di se stesse che celebri la loro realtà piuttosto che una qualche versione imposta in cui la bianchezza assomma in sé ogni attrattiva.

Ideali importati

È giunto il momento per le donne e le ragazze pachistane di iniziare una loro campagna, un boicottaggio organizzato dei prodotti e delle aziende che usano solo modelle dalla pelle chiara per pubblicizzare i loro prodotti. Essendo loro a occuparsi in prevalenza della spesa, le donne possiedono un enorme potere in quanto consumatrici. Nei social network hanno uno strumento che gli consente di entrare in contatto le une con le altre. Assieme possono servirsene per guidare un boicottaggio collettivo dei canali televisivi, delle aziende e dei fornitori di servizi (come i saloni di bellezza) che promuovono trattamenti sbiancanti, decolorazioni e ogni altro metodo per far sembrare bianche le donne.