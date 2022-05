Complessi condominiali come quello di Commons, al Vintage park di Spring, un centro alla periferia di Houston, in Texas, si trovano in tutti gli Stati Uniti. Le tranquille palazzine da tre piani sono circondate da alberi e cespugli ben curati. Il complesso è pieno di parcheggi riservati a chi vive qui e per garantire un ulteriore livello di sicurezza l’intero complesso è recintato. Possono entrare solo i residenti o chi è in possesso del codice per il cancello.

Ma tutto questo non è bastato a proteggere Sadia Manzoor, una donna pachistana-statunitense che faceva l’insegnante. La mattina del 19 maggio si stava preparando come ogni giorno per andare a lavorare. Nell’appartamento c’erano anche sua madre, Inayat Bibi, e la figlia di 4 anni, Khadija. Nel giro di pochi minuti sarebbero morte tutte e tre. Quella mattina il marito di Sadia, da cui la donna si era separata, anche lui pachistano-statunitense, ha fatto irruzione nell’appartamento e ha aperto il fuoco, uccidendo l’ex moglie, la figlia e l’ex suocera. Solo dopo ha rivolto l’arma contro se stesso.

Il momento più pericoloso

Dopo l’omicidio è venuto fuori che Sadia aveva chiesto il divorzio perché il suo ex marito era violento nei suoi confronti e nei confronti della figlia. Il divorzio si era concluso e Sadia stava cercando di rifarsi una vita con la madre e la figlia. Avendo faticato tanto per trascinarsi fuori da una relazione violenta, Sadia non immaginava che il momento più pericoloso per una donna vittima di violenza è quello in cui lascia l’uomo che la maltratta.

Secondo il dipartimento di giustizia statunitense, il momento in cui una coppia si separa è anche quello più letale per una donna. Alcune stime mostrano come una donna vittima di abusi sia 500 volte più a rischio di violenza. Molte donne vittime di maltrattamenti sono ferite o uccise in questo lasso di tempo, quando l’aggressore comincia a rendersi conto di aver perso il controllo su di loro. Nel caso di Sadia, a quanto pare, il suo ex marito ha deciso che se non poteva più avere la sua famiglia, allora non ci sarebbe stata nessuna famiglia.