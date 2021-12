Se, in occasione della fine dell’anno, passate in rassegna cosa è cambiato nel mondo arabo nel 2021 e cosa gli riserva il futuro, è probabile che vi sfuggano le principali minacce che incombono sulle popolazioni e gli stati della regione.

Cambiamento climatico, conflitti ideologici e guerre in corso continueranno a seminare scompiglio nella maggior parte degli stati, ma ci sono anche pericoli più antichi e corrosivi a minacciare il benessere delle famiglie e l’integrità di interi paesi, come ci ha ricordato una serie di nuovi rapporti internazionali pubblicati la scorsa settimana. Una netta maggioranza di famiglie arabe – circa due terzi in settori critici come economia e istruzione – non può più soddisfare i suoi bisogni essenziali e scivola lentamente e silenziosamente nell’indigenza, nella disperazione o peggio.

Le inchieste mostrano come la pandemia di covid-19 abbia peggiorato le condizioni, già allarmanti, dei cittadini arabi nei settori che dovrebbero rendere possibile un’esistenza dignitosa: traguardi scolastici e relative competenze umane, accesso a cibo adeguato, superamento delle disuguaglianze tra cittadini, creazione di un numero sufficiente di posti di lavoro per i suoi cittadini.

Senza scuola

Le scoperte più spaventose – secondo un rapporto redatto da Unicef, Banca mondiale e Unesco sull’impatto della pandemia di covid-19 sui progressi degli stati arabi in materia d’istruzione – arrivano con la cattiva notizia che circa due terzi dei bambini della regione di età compresa tra i 5 e i 14 anni erano incapaci di leggere correttamente anche prima del covid-19. Ora questa condizione potrebbe riguardare quasi il 70 per cento di tutti i bambini, a causa delle assenze scolastiche degli ultimi due anni. La proporzione di quindicenni che hanno prestazioni scarse in prove scolastiche su standard internazionali potrebbe salire dal 60,1 al 71,6 per cento.

Questo farà sì che legioni di giovani arabi poco istruiti non saranno in grado di contribuire alle loro economie nazionali, se non come forza lavoro manuale e non qualificata nell’economia informale. Soffriranno per tutta la vita di povertà, vulnerabilità e marginalizzazione, con problemi di salute mentale, socializzazione e un benessere e una soddisfazione personale ridotti. Molti diventeranno probabilmente giovani uomini e donne allo sbando e alienati, i tipici profili candidati a entrare nei movimenti radicali e violenti che finiscono per scuotere l’integrità dei paesi e dei sistemi sociali.

Stati un tempo forti e centralizzati hanno finito per polarizzarsi e frammentarsi, alcuni addirittura esplodendo (solitamente con il contributo di un’azione militare straniera, come abbiamo visto negli ultimi anni in Siria, Iraq, Yemen, Somalia, Palestina, Libano, Libia e altrove).

La minoranza di giovani arabi che riuscirà a ottenere una buona istruzione dominerà i settori pubblici o privati oppure emigrerà per cercare una vita migliore all’estero. È quanto accade da almeno quattro decenni, con governi che non possono o non vogliono correggere le distorsioni nelle loro politiche ed economie. La cosa aggraverà ulteriormente i divari d’uguaglianza che già esistono all’interno dei paesi arabi e tra i diversi stati.