Non mi piace scrivere dei prodotti culturali del mio paese, ma devo fare un’eccezione per Sarajevo safari di Miran Zupanič (Slovenia 2022), un documentario sull’evento patologico forse più bizzarro avvenuto durante l’assedio di Sarajevo dal 1992 al 1996. È noto che i cecchini appostati sulle colline che circondano Sarajevo, assediata dalle forze serbe, sparavano arbitrariamente sugli abitanti nelle strade sottostanti. Era anche noto che alcuni alleati dei serbi (perlopiù russi) fossero invitati a sparare qualche colpo su Sarajevo, ma credevamo che la cosa fosse considerata un onore, un segno di speciale apprezzamento, non un business. Oggi scopriamo qual era la realtà. Decine di ricchi stranieri (perlopiù statunitensi, britannici e italiani, ma anche alcuni provenienti dalla Russia) hanno pagato tariffe elevate per avere la possibilità di sparare ai residenti della Sarajevo assediata. Il viaggio lo organizzava l’esercito serbo-bosniaco: i clienti erano trasportati da Belgrado a Pale (la capitale della Republika Srpska, sulle montagne vicino a Sarajevo) e poi condotti in un luogo sicuro con vista su Sarajevo a valle.

Dal documentario apprendiamo che non solo i vertici dell’esercito serbo-bosniaco ma anche le forze di pace della Nato in Bosnia erano a conoscenza di questo safari. E allora perché non l’hanno denunciato o più semplicemente non hanno bombardato le posizioni dei cecchini? Ma ciò che è di particolare interesse in questo caso è la forma di soggettività assunta dal “cacciatore” del safari: le vittime non erano umanizzate, rimanevano anonime, e un muro simbolico separava il cacciatore dal bersaglio. Però non si trattava di un videogioco, le vittime erano parte della realtà, e la consapevolezza di questo fatto spiega il brivido perverso procurato dalla “caccia”. Per essere più precisi, non era la vittima a essere privata della sua realtà, era il “cacciatore” stesso a tirarsi fuori della realtà ordinaria e a percepirsi come situato in un luogo sicuro. In questo modo la realtà stessa è diventata parte di uno spettacolo in cui il cacciatore può fingere di non essere personalmente coinvolto.

In questo senso Sarajevo safari si spinge probabilmente ancora più in là di un altro documentario, The act of killing (diretto da Joshua Oppenheimer e Christine Cynn, prodotto dalla Final cut film production di Copenaghen nel 2012). Il film – girato a Medan, in Indonesia, nel 2007 – ricostruisce la storia di Anwar Congo e dei suoi amici: diventati politici rispettati, un tempo sono stati malviventi e capi degli squadroni della morte che ebbero un ruolo chiave nell’uccisione, tra il 1965 e il 1966, di forse due milioni di presunti simpatizzanti comunisti, perlopiù di etnia cinese.

L’uccisione come spettacolo

Dopo la vittoria del regime i loro terribili atti non sono stati relegati allo status di “sporco segreto”, di crimine fondatore di cui cancellare le tracce. Al contrario, queste persone si sono vantate apertamente dei dettagli dei loro massacri (come strangolavano una vittima con un filo di ferro, come tagliavano una gola, come stupravano una donna provando il massimo piacere possibile). Nell’ottobre del 2007 la tv di stato indonesiana aveva prodotto un talk show per celebrare Anwar e i suoi amici; nel bel mezzo della trasmissione, dopo che Anwar aveva spiegato che i loro omicidi erano ispirati ai film di gangster, la conduttrice raggiante si era rivolta alle telecamere esclamando: “Incredibile! Facciamo un applauso ad Anwar Congo!”. Quando gli fu chiesto se temesse la vendetta dei parenti delle vittime, Anwar rispose: “Non possono. Quando alzano la testa, li spazziamo via!”. Al che il suo scagnozzo aggiunse: “Li stermineremo tutti!”, e il pubblico esplose in applausi sperticati… Bisogna vederlo di persona per credere che una cosa simile sia possibile.

Tuttavia, nonostante tutto l’orrore che rivela, The act of killing racconta (e rimette in scena a beneficio della telecamera) qualcosa che è successo nel passato, mentre in Sarajevo safari l’uccisione stessa è organizzata come uno spettacolo.