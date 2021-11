Il quadro generale è piuttosto evidente: volare è una brutta cosa, andare in bici è meglio che andare in auto, i doppi vetri sono una buona idea. Ma è meglio comprare pomodori britannici, magari coltivati in serre riscaldate, o la varietà spagnola, che percorre più chilometri? Anche per i più attenti, si tratta di domande difficili.

Domande difficili Se la tassa sulle emissioni arrivasse a 500 sterline per tonnellata di CO2, il mio amico sarebbe costretto a restare lontano dalla sua famiglia più a lungo di quanto fa abitualmente la maggior parte di noi. Mi rendo conto che è donchisciottesco consigliare di prendere decisioni di consumo personale basandosi su una tassa completamente ipotetica, ma serve per arrivare al nocciolo della questione. La tassa non è solo un incentivo a cambiare i comportamenti, ma ci dice anche quale sia il comportamento che dobbiamo cambiare con più urgenza, un’informazione che oggi è quasi irraggiungibile. Le catene globali delle forniture sono straordinariamente complesse, e consegnano prodotti che hanno un’ impronta ecologica difficile da quantificare per i consumatori.

Con una tassa sulle emissioni di cinque sterline (circa sei euro) per tonnellata di CO2 – molte delle emissioni globali di gas serra sono tassate meno di così – la tassa supplementare su quella tonnellata, per il volo di ritorno, sarebbe trascurabile. Con un aumento più sostanzioso, 50 sterline, la tassa sarebbe consistente ma forse non decisiva (il sistema di scambio delle emissioni nell’Ue e nel Regno Unito, fino a poco tempo fa, prevedeva circa cinquanta sterline per tonnellata di CO2. In seguito il prezzo nel Regno Unito è cresciuto molto. E negli Stati Uniti i democratici stanno elaborando una loro versione della carbon tax).

Gli ho suggerito d’informarsi su quale sarebbe stata la sua impronta di carbonio (una tonnellata di CO2, a quanto pare) e d’immaginare poi un’ipotetica tassa sulle emissioni. Sarebbe comunque stato disposto a viaggiare se avesse dovuto pagarla? In caso negativo, il viaggio non valeva la pena. Il mio consiglio solleva la questione di cosa dovrebbe essere questa tassa sulle emissioni di carbonio (carbon tax).

Un amico mi ha scritto recentemente parlandomi di una questione etica. Stava progettando un viaggio lontano, per visitare la sua famiglia, ma sapeva benissimo che il volo avrebbe avuto un forte impatto ambientale. Come poteva rendere giustificabile il suo spostamento?

Circa un decennio fa Mike Berners-Lee pubblicò How bad are bananas? (Quanto male fanno le banane?), un libro che spiegava l’impatto ambientale di vari prodotti di uso quotidiano (le banane in realtà non sono così nocive). Il titolo allude al fatto che è un’impresa disperata aspettare che i consumatori sconfiggano volontariamente i cambiamenti climatici. Quanto è dannoso per il clima il vino rosso? E uno smartphone? Tutti prendiamo ogni giorno miliardi di decisioni su cosa comprare, come viaggiare e a che temperatura fissare il termostato. Non possiamo decidere ogni volta leggendo il libro di Berners-Lee, e una tassa sulle emissioni sarebbe efficace proprio perché non lo renderebbe necessario. Il prezzo di tutto ciò che compriamo è legato al costo delle risorse necessarie a produrlo e a consegnarlo.

Legame nebuloso e reale

Se un prodotto richiede mezzo ettaro di terreno, tonnellate di materiale grezzo, megawattore di energia e vari giorni di lavoro qualificato, si può stare certi che non sarà a buon mercato. Il legame tra prezzo e costo è nebuloso ma reale. Eppure il peso delle emissioni di gas serra non è rispecchiato in quel costo. Una tassa sulle emissioni modifica questa situazione rendendo l’impatto sul clima un costo reale come tutti gli altri. Invia un segnale a tutte le filiere di produzione, spingendole a scegliere l’alternativa meno inquinante.

Magari qualche consumatore deciderà che il costo di una maglietta che include la tassa sulle emissioni sia troppo caro, ma nel frattempo l’impianto tessile cercherà di risparmiare elettricità, e il fornitore elettrico passerà all’energia solare. Ogni segmento della catena di valore diventerà più verde.