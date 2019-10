Brexit infinita

Si dice che la Brexit sia una faccenda di diabolica complessità, tanto che spesso è paragonata a una partita a scacchi tridimensionali, una variante alla portata solo dei più grandi maestri.

Ma le cose sono più semplici di quanto sembrino. La Brexit, in realtà, è soltanto una noiosa partita a tris in salsa politica, in cui ogni giocatore non fa altro che contrastare la mossa dell’avversario senza riuscire mai a prevalere. Per vincere a questo gioco non serve essere abili strateghi. Basta che l’avversario sbagli prima.

Questo è il modo migliore per spiegare la serie di oscure e accese battaglie che si sono svolte in settimana a Westminster tra il governo del primo ministro Boris Johnson e i suoi oppositori. In parlamento i contendenti sostengono di battersi per un determinato emendamento o una tale mozione, ma non è così. La verità è che partecipano a un gioco molto più grande e allo stesso tempo più semplice, in cui ogni schieramento cerca di non commettere un errore che renderebbe la sconfitta inevitabile.

Prolungare la partita

Il problema è che finora, nel contesto della Brexit, i due fronti si sono annullati a vicenda e hanno sempre trovato un modo per prolungare la partita. Dato che nessun partito può contare su una maggioranza in parlamento, ogni mossa del governo innesca la contromossa dell’opposizione. Un passo avanti, un passo indietro.

L’opposizione, unita da un’idea chiara di cosa vuole contrastare, si è dimostrata incapace di trovare un’accordo su cosa vuole proporre, dunque non può prevalere sul governo: non vuole che il Regno Unito esca dall’Unione europea senza un accordo e quindi blocca tutte le mosse di Johnson per forzare il no deal, ma al contempo non è compatta a sostegno di un secondo referendum, dunque non può imporlo. Il risultato è un’infinita messa in scena in cui ognuno traccia la sua X e la sua O senza che ci sia alcuna possibilità di una svolta.