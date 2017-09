Ogni remix è una bella sorpresa

Ben e io siamo rimasti sorpresi qualche settimana fa, leggendo un tweet inaspettato del rapper americano Tyler, The Creator che diceva di stare ascoltando il nostro primo singolo, Night and day, una cover indie minimalista dello standard jazz di Cole Porter, incisa addirittura nel 1982. Al tweet è seguita un’intervista in cui raccontava di essere stato sul punto di chiedermi di cantare in un brano del suo nuovo album: “Uno dei miei pezzi preferiti in assoluto è Night and day, adoro quel suono… Avrei voluto Tracey Thorn in November, dal momento che la parte vocale iniziale era un riferimento a lei, ma poi non se n’è fatto più niente”

Dico che siamo rimasti sorpresi, ma poi ho ascoltato il pezzo e ho capito cosa intendeva: il primo verso è affidato a una voce femminile sommessamente malinconica. Avrei potuto cantarlo io, avrebbe funzionato.

Territori nuovi e fantastici

Comunque, il momento in cui gli opposti musicali si incontrano è sempre magico. Le canzoni sono un mezzo per esprimersi ma anche per entrare in rapporto con gli altri, per questo ne abbiamo così bisogno. Si tratta di cogliere i collegamenti tra i generi, ascoltare gli echi che attraversano il tempo e lo spazio, fare incontrare canzoni, cantanti e ascoltatori.

Quando ti hanno remixato tante volte come è successo a me – consegnandoti a qualcuno senza sapere cosa farà di te – è impossibile non sentirsi elettrizzati, soprattutto se a trasportarti in territori nuovi e fantastici sono Todd Terry o Underworld, Ada o Dillinja.

Penso a tutte le partecipazioni e le collaborazioni che ho fatto nel corso degli anni, da Paul Weller ai Massive Attack, da Tevo Howard ai Go-Betweens. Una volta era considerata una cosa insolita, mentre oggi è talmente la norma che è raro trovare una canzone senza una voce ospite, un featuring. E questa è una buona cosa. Mi piace quando un musicista esce dalla sua band, dalla scatola in cui è stato chiuso, scrollandosi di dosso l’etichetta che gli hanno appiccicato sulla schiena.

Stasera sono venuta a sentire Jens Lekman, al Koko a Camden. Negli anni settanta, quando era il Music Machine, ci ho visto i Swell Maps, mentre negli anni ottanta era il Camden Place dove ho visto Prince. Jens è un po’ come me: un po’ bedsit e un po’ disco queen. Da una parte è un menestrello con l’ukulele, dall’altra il musicista che campiona Ralph MacDonald, The Stylistics e Charles Mingus. Il suo ultimo album è un misto di atmosfere dance e introspezione, e forse è per questo che abbiamo lavorato così tante volte insieme.

Contrappunto giovanile

Nel 2009 ha inciso una versione vagamente funebre della canzone dei Magnetic Fields, Yeah, oh yeah! – una ballata di Stephin Merritt, che racconta in chiave comico-grottesca un omicidio in una stanza d’albergo – con accompagnamento di chitarra e omnichord. Poi ha cantato con me nel pezzo di Lee Hazlewood Come on home to me, per il mio nuovo album Love and its opposite. In quello stesso album c’è una canzone che si intitola Oh, the divorces!, in cui ho subdolamente usato Jens e le sue canzoni come contrappunto giovanile alla mia visione più matura e disincantata dell’amore e del romanticismo: “Oh Jens, oh Jens, your songs seem to look through a different lens / You’re still so young / love ends just as easy as it’s begun / Now there’s kids to tell, and legal bills, and custody…” (Oh, Jens, le tue canzoni sembrano guardare le cose da una prospettiva diversa / Sei ancora così giovane / L’amore finisce con la stessa facilità con cui è cominciato / Ora ci sono i figli, e le spese legali e la custodia).